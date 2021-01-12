В Подмосковье родился младенец-богатырь

В подмосковном родильном доме на свет появился ребёнок весом почти 6 килограммов. Богатырь родился в Пушкине, это второй ребёнок в семье.

"Мы, естественно, знали, что ребенок будет крупный, поэтому все были наготове. Но то, что мальчик будет настолько велик, не ожидал никто. Причем родила женщина самостоятельно, без осложнений", — сообщила врач акушер-гинеколог Пушкинского роддома Рано Хаитова.

Мальчик и его мама чувствуют себя хорошо, они уже находятся дома.

По словам медиков, это один из самых крупных новорождённых в их практике.

Хотя 12 лет назад в этом же роддоме с помощью кесарева сечения на свет появился малыш, вес которого составлял 6,7 килограммов.