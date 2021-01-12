В онлайн-соревнованиях по футболу приняли участие 1,4 тысячи школьников

В командных онлайн-соревнованиях по футболу среди учеников 1-5-х классов московских школ "Великолепная семерка" приняли участие более 1,4 тысячи человек. Всего в турнире, который проходил под патронажем центра "Патриот.Спорт" Департамента образования и науки города Москвы, состязались 200 команд из 123 образовательных организаций.

"Такое число участников конкурса, более 1,4 тысячи человек, является наглядным подтверждением того, что футбол — один из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране и у взрослых, и у детей. Видно, что команды очень старались, много тренировались и работали над техникой. Ребята выложились на все сто! Надеюсь, что уже скоро юные футболисты встретятся на поле и сыграют свои лучшие матчи", — отметил директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Под руководством учителей физкультуры и тренеров участники соревнований жонглировали футбольным мячом. Примеры выполнения упражнений для проекта записали спортсмены мини-футбольного клуба "Спартак". Технику выполнения участников оценивала экспертная комиссия. В отборочном турнире упражнения выполнялись обеими ногами, а в финале, куда пробились 497 спортсменов из 71 команды — одной ногой.

Среди первоклассников тройку лидеров составили команды школ № 853, № 705 и № 1394 соответственно. В категории для команд 2-3-х классов первое место заняли ученики Московского государственного образовательного комплекса, второе и третье места — представители школ № 887 и 1194. Среди учеников 4-5-х классов лучшими стали ребята из школы № 1619, а призерами — команды школ № 1404 и 1591. При этом команда школы №1619 установила абсолютный рекорд соревнований: за минуту спортсмены ударили по мячу 652 раза.