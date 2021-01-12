В Калининграде полицейские начали проверку после появления в социальных сетях видео, на котором водитель автобуса переключал скорости шваброй. Речь идёт об одном из транспортных средств междугороднего рейса № 173 "Калининград — Правдинск".
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на УГИБДД по Калининградской области.
"Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 минут после того, как видео появилось в одном из пабликов в интернете. В настоящее время выясняются все обстоятельства", — сказано в сообщении.
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