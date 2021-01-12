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Водитель автобуса в Калининграде переключал скорости шваброй

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининграде полицейские начали проверку после появления в социальных сетях видео, на котором водитель автобуса переключал скорости шваброй. Речь идёт об одном из транспортных средств междугороднего рейса № 173 "Калининград — Правдинск".

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на УГИБДД по Калининградской области.

"Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 минут после того, как видео появилось в одном из пабликов в интернете. В настоящее время выясняются все обстоятельства", — сказано в сообщении.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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