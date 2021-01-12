Водитель автобуса в Калининграде переключал скорости шваброй

В Калининграде полицейские начали проверку после появления в социальных сетях видео, на котором водитель автобуса переключал скорости шваброй. Речь идёт об одном из транспортных средств междугороднего рейса № 173 "Калининград — Правдинск".

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на УГИБДД по Калининградской области.