Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

В России стабилизировалась ситуация с распространением COVID-19, наблюдается снижение числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Число госпитализированных коронавирусных больных снизилось на 16%, подчеркнула Попова.

Ситуация в российских регионах пока неоднородная.

В 22 субъектах число заболевших снижается, в 61 — наблюдается стабилизация ситуации, а в двух регионах число заражённых продолжает расти.

За весь период пандемии в России было выявлено более 3,4 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами заболевания стали 62 тыс. человек.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в России зарегистрирован первый случай "британского" штамма COVID-19.