По факту гибели трёх человек в результате схода лавины в Норильске задержан диспетчер, которого обвиняют в халатности.
"В рамках расследования уголовного дела о гибели трёх человек в результате схода лавины возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц)", — сообщили в СК РФ.
Речь идёт об оперативном дежурном Единой дежурно-диспетчерской службы города.
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