В Норильске по делу о гибели людей из-за лавины задержали диспетчера

По факту гибели трёх человек в результате схода лавины в Норильске задержан диспетчер, которого обвиняют в халатности.

"В рамках расследования уголовного дела о гибели трёх человек в результате схода лавины возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц)", — сообщили в СК РФ.

Речь идёт об оперативном дежурном Единой дежурно-диспетчерской службы города.