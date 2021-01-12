В Коми отменяют автобусное сообщение между городами из-за мороза

В Республике Коми начали отменять автобусные междугородние рейсы в связи с критическим снижением температуры.

Напомним, автобусы перестают выполнять междугородние рейсы при снижении температуры до минус 33 градусов по Цельсию. 12 января были отменены рейсы между Вуктылом и Ухтой.

С 13 по 16 января перевозки будут осуществляться только при условии повышения температуры.