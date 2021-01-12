Якутский шаман Александр Габышев, который ранее предпринимал несколько попыток совершить поход на Москву "для свержения Путина", планирует возобновить экспедицию.
Сам Габышев сообщил, что вновь начнёт движение к столице в марте текущего года. Он планирует собрать собственные отряды в Иркутске и Якутске.
"Из Якутска выйду на белом коне и пройду по земле предков, через вилюйские улусы", — сказал шаман.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.