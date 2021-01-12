Якутский шаман анонсировал новый поход на Москву на белом коне

Якутский шаман Александр Габышев, который ранее предпринимал несколько попыток совершить поход на Москву "для свержения Путина", планирует возобновить экспедицию.

Сам Габышев сообщил, что вновь начнёт движение к столице в марте текущего года. Он планирует собрать собственные отряды в Иркутске и Якутске.