С 12 января власти Подмосковья разблокируют проездные студентов

Из-за сложившейся ситуации с COVID-19 в начале ноября проездные студентов колледжей и вузов были заблокированы. В тот же период студенты были переведены на дистанционное обучение.

С 12 января транспортные карты студентов колледжей и высших учебных заведений Московской области будут разблокированы.

"С 12 января мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей", — цитирует слова первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой телеканал "360".

С 14 декабря были сняты ограничения на льготный проезд граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.