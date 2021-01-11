В Нововоронеже на месте знаменитого памятника Алёнке установят новый памятник.

Напомним, ранее установка памятника Алёнке вызвала общественный резонанс. Жители города потребовали убрать объект, поскольку он только пугал людей своим внешним видом.

Заместитель главы нововоронежской администрации Светлана Тулинова сообщила РИА "Новости", что власти собираются поставить на этом же месте новый памятник, который будет выполнен из бронзы.

"Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник. И он привлек организацию, которая будет исполнять, а он просто финансирует", — отметила Тулинова.