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Мэр Якутска уйдёт в отставку из-за проблем со здоровьем

Россия » Дальний Восток » Якутск

Мэр Якутска Сардана Авксентьева утром 11 января сообщила, что подаёт в отставку в связи с проблемами со здоровьем.

Чиновница призналась, что осенью 2020 года прошла комплексное обследование, которое показало наличие серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой. Медики настаивают на срочном хирургическом вмешательстве.

Решение по отставке Авксентьевой будет принято Городской думой 14 января. Временным исполняющим обязанности главы города станет её заместитель Евгений Григорьев.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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