Мэр Якутска Сардана Авксентьева утром 11 января сообщила, что подаёт в отставку в связи с проблемами со здоровьем.
Чиновница призналась, что осенью 2020 года прошла комплексное обследование, которое показало наличие серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой. Медики настаивают на срочном хирургическом вмешательстве.
Решение по отставке Авксентьевой будет принято Городской думой 14 января. Временным исполняющим обязанности главы города станет её заместитель Евгений Григорьев.
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