Мэр Якутска уйдёт в отставку из-за проблем со здоровьем

Мэр Якутска Сардана Авксентьева утром 11 января сообщила, что подаёт в отставку в связи с проблемами со здоровьем.

Чиновница призналась, что осенью 2020 года прошла комплексное обследование, которое показало наличие серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой. Медики настаивают на срочном хирургическом вмешательстве.

Решение по отставке Авксентьевой будет принято Городской думой 14 января. Временным исполняющим обязанности главы города станет её заместитель Евгений Григорьев.