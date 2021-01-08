Гидрометцентр: в европейской части России резко похолодает

С окончанием новогодних каникул на европейскую часть России обрушатся сибирские морозы — рабочая неделя в ЦФО начнется с резкого похолодания.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, на территории МО столбики термометров опустятся сразу на 11º.

"Ночью температура воздуха будет в районе минус 11-16º, днем — минус 8-13", — сказал синоптик.

Он также отметил, что до конца текущей недели на территории европейской части страны будет сохраняться "комфортная для отдыха" погода: температура здесь будет оставаться выше климатической нормы.

Так, например, сегодня, 8 января, в столице ожидается минус 2-4º, по области до -6º.