Гидрометцентр: в европейской части России резко похолодает

С окончанием новогодних каникул на европейскую часть России обрушатся сибирские морозы — рабочая неделя в ЦФО начнется с резкого похолодания.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.
По его словам, на территории МО столбики термометров опустятся сразу на 11º.
"Ночью температура воздуха будет в районе минус 11-16º, днем — минус 8-13", — сказал синоптик.
Он также отметил, что до конца текущей недели на территории европейской части страны будет сохраняться "комфортная для отдыха" погода: температура здесь будет оставаться выше климатической нормы.
Так, например, сегодня, 8 января, в столице ожидается минус 2-4º, по области до -6º.
"В ближайшие дни пройдёт снег. Осадки прогнозируются в ночь с 10 на 11 января", — сообщил Вильфанд.
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