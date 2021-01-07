Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

О новой схеме телефонного мошенничества предупреждает ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. По данным, которые приводит "РИА Новости", мошенники теперь ждут "обратной связи".

Суть схемы вкратце: вам звонят с незнакомого номера. Как только вы хотите ответить и нажимаете кнопку приёма звонка, он сбрасывается. С некоторой долей вероятности вы перезвоните — и тем самым попадётесь на удочку мошенников.

"Это новая история, год назад её не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков", — сообщил Голованов.

Как оказалось, масштаб работы мошенников весьма впечатляет. Согласно данным с сайта kaspersky. ru, в 2020 году общая доля спам-звонков во всех входящих звонках с неизвестных номеров застыла на отметке в 63%. Звонков, которые специалисты оценили как "похожие на мошеннические", оказалось 5,9%.