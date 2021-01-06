Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, желающим сделать аборт

Владимир Путин заявил, что важно не просто отговаривать женщин от аборта, но и помогать им в воспитании и обеспечении ребёнка.

Как сообщает издание lenta. ru, об этом президент сказал во время совещания, посвящённого социальным вопросам.

О важности поддержки для россиянок, которые отказываются от аборта, Путин заявил после доклада губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который рассказал, что в регионе удалось повысить процент таких отказов. Президент отметил, что необходимо и далее увеличивать этот показатель.

В частности, Путин подчеркнул, что важно не просто отговорить женщину от аборта, но и создать условия для воспитания ребёнка, помочь поднять его на ноги, обеспечить возможностью получить хорошее образование и жильё.