Владимир Путин заявил, что важно не просто отговаривать женщин от аборта, но и помогать им в воспитании и обеспечении ребёнка.
Как сообщает издание lenta. ru, об этом президент сказал во время совещания, посвящённого социальным вопросам.
О важности поддержки для россиянок, которые отказываются от аборта, Путин заявил после доклада губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который рассказал, что в регионе удалось повысить процент таких отказов. Президент отметил, что необходимо и далее увеличивать этот показатель.
В частности, Путин подчеркнул, что важно не просто отговорить женщину от аборта, но и создать условия для воспитания ребёнка, помочь поднять его на ноги, обеспечить возможностью получить хорошее образование и жильё.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.