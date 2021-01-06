Россия резко увеличила поставки газа в Китай

"Газпром" резко нарастил поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Суточные нормы увеличены вдвое по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Как сообщает vesti. ru, в корпорации заявили, что объём поставок соответствует контрактным обязательствам. Также в "Газпроме" отметили, что суточные нормы поставок по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года выросли вдове, а в сравнении с первым кварталом прошлого года — на 220 процентов. При этом, конкретные объёмы не называются.

В прошедшем году были подготовлены новые технические мощности, позволяющие увеличить объёмы поставок газа. Контрактом предусмотрено в оговоренные сроки выйти на объём в 38 миллиардов кубометров в год, поэтому в ближайшее время объёмы поставок будут только расти. За прошлый год по газопроводу "Сила Сибири" в Китай было поставлено 4,1 миллиарда кубометров газа.