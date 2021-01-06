Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Лидером российского проката стал "Последний богатырь. Корень зла"
Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января
Размер ежемесячного пособия на детей будут определять по-новому
Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись
США подозревают российских хакеров в кибератаке на своё правительство
В каршеринге рассказали, что пользователи забывали в машинах
Красноярский врач сделал предложение избраннице в "красной зоне"
На Украине подали заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
Израиль вводит третий национальный карантин из-за COVID-19

Россия резко увеличила поставки газа в Китай

Россия

"Газпром" резко нарастил поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Суточные нормы увеличены вдвое по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Россия резко увеличила поставки газа в Китай

Как сообщает vesti. ru, в корпорации заявили, что объём поставок соответствует контрактным обязательствам. Также в "Газпроме" отметили, что суточные нормы поставок по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года выросли вдове, а в сравнении с первым кварталом прошлого года — на 220 процентов. При этом, конкретные объёмы не называются.

В прошедшем году были подготовлены новые технические мощности, позволяющие увеличить объёмы поставок газа. Контрактом предусмотрено в оговоренные сроки выйти на объём в 38 миллиардов кубометров в год, поэтому в ближайшее время объёмы поставок будут только расти. За прошлый год по газопроводу "Сила Сибири" в Китай было поставлено 4,1 миллиарда кубометров газа.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Путин заявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 41 государстве
Лидером российского проката стал "Последний богатырь. Корень зла"
Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января
Ряд регионов РФ столкнётся с аномальным холодом и аномальным теплом
Размер ежемесячного пособия на детей будут определять по-новому
Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись
США подозревают российских хакеров в кибератаке на своё правительство
В каршеринге рассказали, что пользователи забывали в машинах
Красноярский врач сделал предложение избраннице в "красной зоне"
Популярное
Деньги
ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан

На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.

ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Новости Украины
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Мир. Новости мира
Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США
Российский шоу-бизнес
49-летняя Анита Цой похудела на 17 килограммов
Руслан Веснянко Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма Руслан Веснянко Олег Артюков "Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021 Олег Артюков Игорь Буккер Пандемией наградили человечество неандертальцы Игорь Буккер
Комментарии
Сатурналии язычников превратились в Рождество
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Большунов рассказал о своей победе в пасьюте на "Тур де Ски"
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Трампу нужен удар по Ирану
Американцы будут обучать украинских моряков
Красное мясо повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Галкин показал, как реагирует сын на появление матери на экране
Кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине?
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
США — страна третьего мира
Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением
Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением
Как в России перерабатывают мусор
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников