Повышенный размер пособия по безработице сохранится до конца 2021 года

Повышенный размер пособия по безработице сохранится в России до конца 2021 года.

Как сообщает издание regnum. ru, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса максимальный размер пособия по безработице был увеличен до 12 130 рублей. Изначально предполагалось, что данная мера станет временной, однако из-за затянувшейся пандемии и общего спада экономики на её фоне, было принято решение продлить выплату повышенного пособия. До введения нормы максимальный размер таких выплат ограничивался восьмью тысячами рублей.

Издание отмечает, что в прошлом году был поднят и минимальный размер пособия, он составил 4500 рублей. Однако в текущем году эта планка вернётся на прежний уровень в 1500 рублей, а на повышенные выплаты смогут претендовать лишь те, кто хорошо зарабатывал до потери работы в период пандемии.