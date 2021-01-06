Размер ежемесячного пособия на детей будут определять по-новому

Министерство труда предложило ввести трёхступенчатую систему определения размера ежемесячного пособия на детей от трёх до семи лет.

Как сообщает "Интерфакс", по новой методике размер пособия на детей будет зависеть от доходов семьи, а максимальный размер таких выплат будет ограничен размером регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Отмечается, что стандартным останется размер пособия, равный 50% регионального прожиточного минимума. Если при этом семья находится в категории нуждающихся, размер пособия будет увеличен до 75%, однако если и эта мера не позволит семье покинуть категорию нуждающихся, выплаты составят 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребёнка.

Расчёт по новой системе будет произведён уже с 1 января, а согласно ему, заявление на повышение размера пособий россияне смогут подать с 1 апреля текущего года.

В ведомстве отметили, что соответствующий указ будет направлен на подпись в ближайшее время.