Путин - Собянину: "Не прибедняйтесь, пожалуйста!"

Президент России Владимир Путин призвал мэра Москвы Сергея Собянина "не прибедняться" в ответ на его намерение взять заимствования под обеспечение.

Диалог между президентом страны и столичным градоначальником произошёл на совещании по социальным вопросам. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва хотела бы взять заимствование под соответствующее обеспечение, на что получил следующий ответ.

"Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но верстается с профицитом, причём значительным профицитом. Так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, всё у вас в порядке", — сказал Владимир Путин.

В ходе диалога глава государства выразил надежду, что Москве не только не придётся ничего заимствовать, но, благодаря эффективной работе всей команды Собянина, столица сможет даже помочь регионам, которые будут в этом нуждаться. Президент напомнил, что такая практика уже сложилась в предыдущие годы.