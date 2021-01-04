Власти Петербурга сняли запрет на работу кафе и ресторанов

Петербургские заведения общественного питания снова приступили к работе. Им разрешили принимать клиентов с 6:00 до 23:00.

Стоит напомнить, что с 30 декабря по 3 января большинство кафе и ресторанов Северной столицы было закрыто.

Рестораторы заявили, что данная мера нанесёт серьёзный удар по работе заведения, так как период новогодних праздников является самым прибыльным.

В этом году рестораторы не смогли не только провести новогодние корпоративы, но и были лишены возможности принимать посетителей в первые дни Нового года.

Но тем не менее власти Петербурга всё же пошли на некоторые послабления. Так, изначально предполагалось, что в период с 4 по 10 января кафе и рестораны будут работать до 19:00. Но Смольный прислушался к пожеланиям рестораторов и продлил время работы заведений до 23:00.

Кроме того, разрешено раньше открыться театрам — не с 10 января, как планировалось изначально, а с 7 января.