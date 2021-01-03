На юге России произошла серия землетрясений

Прошедшей ночью в Дагестане произошло очередное землетрясение. Толчки были зафиксированы около трёх часов ночи.

Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

"В 03:00 03.01.2021 г. от Сейсмостанции РАН в ОДС ЦУКС поступила информация о том что в 01:07 в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербентского района ближайший н. п. Беледжи произошло сейсмособытие магнитудой 4.2", — сказано в сообщении ведомства.

Предыдущей ночью недалеко от Дербанта также произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. После этого были зафиксированы ещё более мощные подземные толчки — магнитудой 4,9 балла.