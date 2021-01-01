В Москве ещё три дня будет наблюдаться "околонулевая" апатия. Только в воскресенье температура начнёт опускаться ниже нуля.

Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА "Новости".

"Три дня мы пребываем в погодной околонулевой апатии, остаток каникул, за исключением сегодняшнего дня, пройдет в позитивном варианте… Завтра ночью будет подмораживать: ноль — минус 2, завтра днем — ноль — плюс 2. Будет оказывать влияние ложбина Североатлантического циклона с запада, поэтому само тепло по верхам уйдет и осадки в основном уже будут идти в твердой фазе. Ночью это небольшой снег, а днем временами снег, может быть, мокрый снег. Что касается дальнейших перспектив, то до 3 числа примерно так же и будет болтаться около нуля. Но, я думаю, что ледяных дождей больше не будет", — объяснил синоптик.