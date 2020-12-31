Петербургским театрам и ресторанам смягчили коронавирусные ограничения

Власти Петербурга решили смягчить новогодний локдаун. Так, заведениям общественного питания продлили часы работы, а театрам разрешили открыться с 7 января.

30 декабря губернатор Александр Беглов внёс соответствующие изменения в постановление № 121, регулирующее жизнь города в условиях пандемии коронавируса.

Жители и гости Петербурга смогут посетить театры с 7 января. При этом заполняемость зрительного зала должны быть не более 25%.

В период с 7 до 31 января дети возрасте до 16 лет в составе организованных групп не будут допускаться в театры.

Бары и рестораны в период с 4 по 31 января смогут принимать клиентов с 6:00 до 23:00. Однако сохраняется запрет на работу с 30 декабря по 3 января.

Те же условия распространяются на деятельность заведений общественного питания, расположенных в ТЦ. Деятельность фуд-кортов, фуд-плейсов по-прежнему находится под запретом.

Ограничения не касаются работы столовых, расположенных на предприятиях, доставки, обслуживания на вынос, а также работы точек общепита на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.