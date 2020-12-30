В электричках Петербурга повысили штрафы для безбилетников

С нового года в пригородных электричках Петербурга и Ленинградской области изменится размер штрафа за проезд без билета. Это связано с повышением стоимости проезда.

Сумма штрафа будет равна десятикратной стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 километров.

Штраф придётся платить всем "зайцам", если они сели на станции, на которой есть касса.

В обычных городских электричках безбилетникам придётся заплатить штраф в размере 1075 рублей, а в Ленинградской области — 1335 рублей. Штраф будет введён и за безбилетный проезд на "Ласточке". В Петербурге его размер составит 1250 рублей, а в области — 1515 рублей.

В случае отказа пассажира приобретать билет в поездах класса "комфорт" нужно будет заплатить штраф в размере 1100 рублей, в Ленобласти размер штрафа увеличился до 1395 рублей.