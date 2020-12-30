С 30 декабря жители и гости Петербурга не смогут посетить кафе и рестораны: в городе с 30 декабря все заведения общепита закрываются на пять дней.
Ограничения на работу заведений общепита вступили в силу с 25 декабря.
Кафе, бары и рестораны могут работать только до 19:00 часов. Начинать рабочий день общепит может не ранее 6:00.
В городе проходят ночные рейды, чтобы выявить нарушителей.
Некоторые собственники блоков общественного питания намерены игнорировать запрет и планируют работать в новогоднюю ночь.
Петербургские рестораторы смогут открыть свои заведения с 4 января, но ограничения по режиму работы будут действовать до 10 января.
Вместе с тем власти города разрешили в период новогодних праздников продавать еду и напитки на улице с лотков. Также рестораторам предложили открыть "зимние кафе".
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.