Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь 2021

В новогоднюю ночь в Москве ожидается мокрый снег и слякоть. Первые дни нового года обещают быть тёплыми, а вот к концу праздников в столицу нагрянут морозы.

"Начало нового года у нас будет довольно теплым. Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Первого числа у нас местами небольшие осадки в течение всех суток, температура тоже будет одинаковая: -1… +1°С, по области -3… +2°С. Южный ветер, 5-10 метров в секунду", — сообщила в интервью РИА "Новости" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Похолодание наступит после 4 января и до конца новогодних праздников температура будет понижаться.

Днём 31 декабря в Москве ожидается 0… 2°С, ночью -1… 1°С. Также возможны небольшие осадки, местами гололёд.