С января 2021 года в Тюмени начнёт работу новосибирский каршеринг Cars7.

Об этом "РБК-Тюмень" сообщил глава компании Матвей Демиденко.

"Тюмень — активный и перспективный город, именно поэтому мы приходим сюда. Первые шесть машин уже стоят на улицах города. Сейчас мы активно занимаемся их оклейкой и обрисовкой зон для завершения аренды. Запуск планируем в середине января, но технически начнем работать раньше", — отметил основатель Cars7.