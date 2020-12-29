В преддверии Нового года для пассажиров Северо-Западной пригородной пассажирской компании будет подготовлен приятный сюрприз.
30 декабря на Финляндском вокзале Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять всех с наступающим Новым годом.
Кроме того, сказочные персонажи подготовили для горожан загадки про электропоезда и новогодние подарки для маленьких пассажиров.
Дети смогут пообщаться с главным героем праздника — Дедом Морозом — и рассказать ему о своих успехах, о том, какие хорошие дела ребятам удалось совершить в этом году.
Акция пройдёт с учётом всех необходимых противоэпидемиологических требований и с соблюдением мер безопасности.
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