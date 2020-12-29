В Петербург "прилетели" 220 декоративных попугаев из Киргизии

Специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково 220 попугаев, которых привезли на самолёте из Киргизии. Птицы прошли все необходимые процедуры для ввоза в Россию. Попугаи имеют иммунизацию и обработаны против паразитов.

"В ходе проверочных мероприятий было установлено, что все птицы прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов", — сообщили специалисты Россельхознадзора.

Теперь попугаи могут быть доставлены получателю.

Ранее биологи провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что новозеландские попугаи кеа способны абстрактно мыслить и понимать теорию вероятностей.