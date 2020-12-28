В Петербурге повысили стоимость проезда на общественном транспорте

Власти Петербурга утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте на 2021 год.

Так, с 1 января за поездку в петербургском метрополитене нужно будет заплатить 60 рублей. Стоимость проезда в наземном транспорте составит 55 рублей. Изменения будут касаться в основном туристов, а не горожан, сообщили в Смольном.

В подземке будут действовать скидки на проезд по льготным билетам.

Для владельцев "Подорожника" стоимость одной поездки в метро составит 41 рубль, а на общественном транспорте — 36 рублей.

При оплате картой "Мир" петербуржцам нужно будет заплатить за проезд 44 рубля, а при оплате единой картой петербуржца — 39 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Петербурга решили изменить условия расселения коммуналок.