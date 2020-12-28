101-летняя жительница Казани победила COVID

В Казани коронавирус победила Мариам Надершина, 25 декабря отметившая 101-й день рождения.
"Женщина была госпитализирована в одну из больниц столицы Республики Татарстан с умеренными симптомами, включающими кашель, высокую температуру и проблемы с дыханием, — сообщила ее врач Гузель Мингазова в интервью видеоагентству RT Ruptly. — Компьютерная томография показала, что у нее 25-процентное повреждение легких".
Несмотря на весьма почтенный возраст, Надершина выздоровела всего через восемь дней. Правда, день рождения 25 декабря она отметила в больнице.
Врачи говорят, что женщина выкарабкалась благодаря своему позитивному настрою — и у нее есть совет, которым она может поделиться.
"Вы должны быть более хладнокровными. Самое главное — это успокоить свои нервы. Спорить, кричать — не надо этого делать. Просто доверьтесь врачам и убедите себя в том что всё пройдёт", — сказала Надершина в интервью Ruptly.
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