101-летняя жительница Казани победила COVID

В Казани коронавирус победила Мариам Надершина, 25 декабря отметившая 101-й день рождения.

"Женщина была госпитализирована в одну из больниц столицы Республики Татарстан с умеренными симптомами, включающими кашель, высокую температуру и проблемы с дыханием, — сообщила ее врач Гузель Мингазова в интервью видеоагентству RT Ruptly. — Компьютерная томография показала, что у нее 25-процентное повреждение легких".

Несмотря на весьма почтенный возраст, Надершина выздоровела всего через восемь дней. Правда, день рождения 25 декабря она отметила в больнице.

Врачи говорят, что женщина выкарабкалась благодаря своему позитивному настрою — и у нее есть совет, которым она может поделиться.