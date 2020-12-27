В Москве в одном из банковских отделений на Зацепенском валу мужчина открыл стрельбу при попытке незаконно завладеть деньгами банка.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Инцидент произошёл ещё 22 декабря. Напавшему на банк удалось скрыться, однако через три дня его задержали.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий … 25 декабря 2020 года на территории столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление", — сообщили представители МВД.
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