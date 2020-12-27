В Москве задержан злоумышленник, пытавшийся ограбить банк

В Москве в одном из банковских отделений на Зацепенском валу мужчина открыл стрельбу при попытке незаконно завладеть деньгами банка.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошёл ещё 22 декабря. Напавшему на банк удалось скрыться, однако через три дня его задержали.