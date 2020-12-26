В Сочи полицейские задержали мужчину, который свесился с крыши многоэтажного дома.
Он угрожал силовикам, поскольку не хотел идти служить в армию. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя УВД по Сочи.
"Поступило сообщение о том, что в окне одного из высотных домов сидит молодой человек. По прибытию сотрудников полиции молодой человек слез с окна. Полицейские доставили 19-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейших разбирательств", — сказано в сообщении.
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