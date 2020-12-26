Житель Сочи угрожал самоубийством из-за нежелания служить в армии

В Сочи полицейские задержали мужчину, который свесился с крыши многоэтажного дома.

Он угрожал силовикам, поскольку не хотел идти служить в армию. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя УВД по Сочи.