В субботу в результате ДТП погиб Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на региональную службу спасения.
"Да, Михаил Фёдорович погиб. У поворота на село Александровка произошло столкновение его автомобиля Suzuki Grand Vitara с "Камазом", после чего легковой автомобиль столкнулся с деревом. На месте работали все экстренные службы", - сообщили в ведомстве.
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