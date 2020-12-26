В ДТП погиб глава саратовского Гидрометцентра

В субботу в результате ДТП погиб Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на региональную службу спасения.

"Да, Михаил Фёдорович погиб. У поворота на село Александровка произошло столкновение его автомобиля Suzuki Grand Vitara с "Камазом", после чего легковой автомобиль столкнулся с деревом. На месте работали все экстренные службы", - сообщили в ведомстве.