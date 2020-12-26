Хакасия осталась без бюджета на 2021 год

Прокуратура Хакасии оспорила проект бюджета республики на 2021 год, который был принят главой региона Валентином Коноваловым.

Согласно процедуре депутаты должны были созвать экстренную сессию, чтобы принять поправки в бюджет, однако народные избранники отказались это делать. Следующее заседание парламента республики пройдёт 27 января, а это значит, что больше месяца Хакасия будет без бюджета.