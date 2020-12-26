Прокуратура Хакасии оспорила проект бюджета республики на 2021 год, который был принят главой региона Валентином Коноваловым.
Согласно процедуре депутаты должны были созвать экстренную сессию, чтобы принять поправки в бюджет, однако народные избранники отказались это делать. Следующее заседание парламента республики пройдёт 27 января, а это значит, что больше месяца Хакасия будет без бюджета.
"По идее до нового года они должны были собрать экстренную сессию и либо внести поправки по прокурорским претензиям, либо отклонить их. Следующая сессия пройдет только 27 января, а это означает, что регион входит в новый год с недействительным законом о бюджете", — отметил политолог Александр Бортников порталу "Ура. ру".
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