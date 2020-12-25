Беглов разрешил "зимним кафе" работать в новогодние праздники

Петербургские кафе и рестораны, которые смогут установить на открытом воздухе столики и организовать приём посетителей, смогут работать круглосуточно. Такое решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Он уже подписал соответствующее постановление о работе "зимних террас".

Приём гостей на улице может стать единственным выходом для владельцев ресторанов.

Напомним, что с 25 декабря все заведения общепита будут работать только до 19:00 часов, а в период с 30 декабря по 3 января они все будут закрыты. "Зимние террасы" дадут возможность работать без ограничений по времени, сообщает интернет-издание ivbg. ru.

Но у этой инициативы есть и отрицательные стороны. Так, барам и ресторанам придётся отказаться от услуг официантов, а посетители смогут есть только на улице, хоть и за столиками. Зимой не получится долго наслаждаться посещением ресторана.