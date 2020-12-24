Петербургские бары и рестораны переходят на новый режим работы

С 25 декабря петербургские бары и рестораны будут работать в новом режиме в связи с предстоящими новогодними праздниками.

Заведения общественного питания готовы будут принимать гостей только до 19 часов. Напомним: ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Однако введённые ограничения не распространяются на работу столовых, службы доставки, точек общепита, расположенных на вокзалах или в аэропорту, а также на станциях автозаправки.

Кроме того, заведения общепита имеют право работать на вынос.

Стоит напомнить, что в период с 30 декабря по 3 января все бары и рестораны будут закрыты для клиентов. В случае нарушений владельцам заведений грозит штраф от 100 тысяч до одного миллиона.

Ранее "Правда. Ру" писала, что питерский общепит сопротивляется "смертельному" запрету.