В Петербурге детям из многодетных семей выплатят по три тысячи рублей

Многодетным петербуржцам выплатят по 3 тыс. рублей на ребёнка к Новому году.

"Никуда ходить не надо, мы это сделаем на те карточки, которые есть. В базе все эти сведения есть. И все многодетные семьи получат возможность отметить Новый год и сделать своим детям подарки", — сообщил в ходе заседания правительства города председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По официальным данным, новогодние выплаты получат 47 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 152 тыс. детей.

Также стоит напомнить, что к Новому году всем российским семьям с детьми от 3 до 7 лет перечислят по 5 тыс. рублей. Это решение президента России Владимира Путина.