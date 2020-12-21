Власти Петербурга объявили 31 декабря выходным днём

31 декабря петербуржцы будут отдыхать, сообщили в пресс-службе Северной столицы.

"Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное — встречать Новый год дома", — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Для граждан, которые являются сотрудниками исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга рабочий день перенесут с 31-го на 26 декабря.

Также сообщается, что руководству компаний, расположенных на территории Петербурга, рекомендуют предоставить своему персоналу выходной день 31 декабря.

Ранее власти Ленинградской области объявили 31 декабря выходным днём для работников бюджетной сферы.