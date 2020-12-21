31 декабря петербуржцы будут отдыхать, сообщили в пресс-службе Северной столицы.
"Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное — встречать Новый год дома", — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Для граждан, которые являются сотрудниками исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга рабочий день перенесут с 31-го на 26 декабря.
Также сообщается, что руководству компаний, расположенных на территории Петербурга, рекомендуют предоставить своему персоналу выходной день 31 декабря.
Ранее власти Ленинградской области объявили 31 декабря выходным днём для работников бюджетной сферы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.