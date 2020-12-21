В Калининграде не будет новогодних ярмарок и гуляний. Запретили

Властям Калининградской области запретили проводить новогодние гуляния и ярмарки. Соответствующее предписание было вынесено управлением Роспотребнадзора по региону.

"Управление Роспотребнадзора по региону внесло предписание о запрете на территории области с понедельника новогодних массовых мероприятий — ярмарок, стрит-фудов, фестивалей, уличных концертов", — сообщили в ведомстве.

Ранее власти региона призвали туристов встретить Новый год в Калининграде из-за просьбы губернатора Санкт-Петербурга не приезжать в город из-за коронавируса.