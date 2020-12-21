Власти Крыма приняли решение построить на южном берегу полуострова опреснитель воды для водоснабжения Ялты.

Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

"Решение принято, одобрили, что необходимо в Ялте опреснение ставить для гарантированного водоснабжения. Других источников там нет… По Ялте решение по строительству опреснителя уже принято, к концу недели уже приступят к работе", — отметил Аксёнов.