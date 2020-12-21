На Камчатке произошло извержение вулкана Ключевской

Вулкан Ключевской на Камчатке изверг в воздух семикилометровый столб пепла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Ранее в ведомстве сообщали о возобновлении извержения вулкана после двухмесячного перерыва. Последний раз вулкан извергался в октябре текущего года.