Вулкан Ключевской на Камчатке изверг в воздух семикилометровый столб пепла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщали о возобновлении извержения вулкана после двухмесячного перерыва. Последний раз вулкан извергался в октябре текущего года.
"Днем 21 декабря 2020 года на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевского. Высота пеплового столба составила 7000 метров при высоте самого исполина 4750 метров", — сказано в сообщении.
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