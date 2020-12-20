В Москве к концу следующей недели пройдут обильные снегопады. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

По его словам, на столицу надвигается циклон "Грета".

"Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем "Грета", который сейчас набирает силы над Британскими островами. Снегопады сначала начнутся в среду вечером и в течение 1,5 суток будут идти слабой интенсивности. Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом "ныряющей Греты", центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится — на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до "молока" со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта", — пояснил синоптик.