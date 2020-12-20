Температура воздуха в столице в воскресение составит около нуля градусов.

Также в городе ожидается гололёд, облачная погода, высокое атмосферное давление и туманы. Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На западе области возможен мокрый снег. Гололедица местами во всем московском регионе, на западе области очаги туманов, в Москве тоже о них можно говорить, в Шереметьево видимость менее 2 километров. Температура в городе около нуля, от минус 4 до плюс 1 — в Подмосковье", — отметил синоптик.