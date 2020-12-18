Из-за пандемии COVID-19 Петербург потерял 8 млн туристов

В Петербурге турпоток по итогам 2020 года упадёт в пять раз, заявил на пресс-брифинге глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Если мы выйдем на два миллиона гостей за год, то это будет реалистичный результат", — цитирует его слова пресс-служба Смольного.

50% утерянного турпотока — это иностранные туристы. Кроме того, резко снизилось количество туристов, путешествующих с деловыми целями, которые традиционно приезжали в Северную столицу в качестве участников различных мероприятий.

В прошлом году Петербург посетили более 10 млн человек, 50% из них - граждане других стран.

Стоит напомнить, что в начале декабря власти города ввели дополнительные ограничения на новогодние каникулы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны, а также учреждения культуры. В связи с этим туристы начали массово отказывать начали массово менять свои планы. На этом фоне необычайно популярна стала Казань.