Гидрометцентр: зима в России может стать заметно короче

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что в нашей стране могут "существенно" измениться сроки времен года.

В первую очередь перемены станут заметны в случае с зимой и весной.

По словам синоптика, зимний период может стать заметно короче, а весенний — длиннее.

"Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нуля. В регионах это происходит по-разному: кое-где — например, в Москве — морозных дней уже меньше на 10 с небольшим. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается", — сказал Вильфанд (цитата ТАСС).

Метеоролог объясняет этот "температурный сдвиг" процессом глобального потепления: