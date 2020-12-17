Гидрометцентр: зима в России может стать заметно короче

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что в нашей стране могут "существенно" измениться сроки времен года.
В первую очередь перемены станут заметны в случае с зимой и весной.
По словам синоптика, зимний период может стать заметно короче, а весенний — длиннее.
"Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нуля. В регионах это происходит по-разному: кое-где — например, в Москве — морозных дней уже меньше на 10 с небольшим. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается", — сказал Вильфанд (цитата ТАСС).
Метеоролог объясняет этот "температурный сдвиг" процессом глобального потепления:
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