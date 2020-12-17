В течение 45 дней после смерти в Московской городской думе продолжал заседать депутат Николай Губенко.
Когда же наконец появилось постановление о прекращении его полномочий, как сообщает ИА Новый день со ссылкой на Михаила Тимова, депутата от "Справедливой России", "оказалось, что в нём нет даты".
В ходе заседания Мосгордумы Тимов объявил коллегам — парламентариям, что направляет прокурору Москвы и главе Мосгоризбиркома запрос, касающийся появления в столичном парламенте "мёртвой души" (причём в прямом смысле слова):
"Он скончался 16 августа, а постановление о прекращении его полномочий мы приняли только 30 сентября, — пояснил Тимонов. — При этом впервые, как я понимаю, за всю историю Мосгордумы, в этом постановлении не указан день прекращения полномочий депутата.Хотелось бы получить однозначный ответ на вопрос: осуществлял ли Николай Николаевич Губенко свои депутатские полномочия в течение 45 дней после смерти, или все-таки они прекратись именно в день смерти".
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