И после смерти на посту – умерший депутат "заседал" в Мосгордуме

В течение 45 дней после смерти в Московской городской думе продолжал заседать депутат Николай Губенко.

Когда же наконец появилось постановление о прекращении его полномочий, как сообщает ИА Новый день со ссылкой на Михаила Тимова, депутата от "Справедливой России", "оказалось, что в нём нет даты".

В ходе заседания Мосгордумы Тимов объявил коллегам — парламентариям, что направляет прокурору Москвы и главе Мосгоризбиркома запрос, касающийся появления в столичном парламенте "мёртвой души" (причём в прямом смысле слова):