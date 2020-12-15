Несмотря на ограничения, которые были введены в Калининграде на период новогодних праздников, власти региона приглашают туристов.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства области Дмитрия Лыскова.
"Никто не закроет Балтийское море, наследие — архитектурные исторические объекты… Конечно, мы призываем ответственно отнестись к любой поездке. А при первых признаках недомогания ее отменить. И по дороге соблюдать все требования и рекомендации, которые предъявляет Роспотребнадзор при перемещении общественным транспортом", — отметил чиновник.
Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.