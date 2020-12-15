Калининград готов принять туристов вместо Санкт-Петербурга

Несмотря на ограничения, которые были введены в Калининграде на период новогодних праздников, власти региона приглашают туристов.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства области Дмитрия Лыскова.