Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Ахеджакова рассказала, как конфликтовала с Гафтом
В сборной Узбекистана отреагировали на слова Юрана о возрасте Урунова
Экс-премьер Армении надеется, что Пашинян уйдёт в отставку
"Власть себя ведёт преступно": депутат Рады - о вакцинах и COVAX
Слова Макрона о стражах порядка вызвали негодование полицейских
Определён самый популярный трек уходящего года у россиян
Более 80% россиян с коронавирусом лечатся дома
Пригожин ответил на оскорбление Шнура
"Мы не так сильны": украинский генерал раскрыл карты Киева

Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище

Россия » Центр » Москва

Церемония прощания с актёром, которая прошла в московском театре "Современник", завершилась.

Валентин Гафт был похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в "Современнике".

"После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбищ", — сказано в сообщении.

Напомним, в 2019 году артист перенёс инсульт и с того момента сильно болел. Ему с трудом удалось восстановить речь. Гафт скончался 12 декабря.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Ахеджакова рассказала, как конфликтовала с Гафтом
В Москве "заминирован" Большой театр
"Самородок, вот он я": в Магадане рекорд по числу кандидатов на пост главы города
Экс-премьер Армении надеется, что Пашинян уйдёт в отставку
"Власть себя ведёт преступно": депутат Рады - о вакцинах и COVAX
Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище
Слова Макрона о стражах порядка вызвали негодование полицейских
Определён самый популярный трек уходящего года у россиян
Чем грозит России президентство Байдена и Харрис
Более 80% россиян с коронавирусом лечатся дома
Популярное
Мир. Новости мира
Россию могут лишить свободного доступа в космос

Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.

Россию могут лишить свободного доступа в космос
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Бывший СССР
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Политика. Новости и аналитика
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Новости Украины
Первый президент Украины: Россию нам надо давить санкциями
Любовь Степушова Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального Любовь Степушова Василий Амирджанов Президента берёт оторопь от федерального телевидения Василий Амирджанов Игорь Буккер Остатки древнего здания могут признать домом Христа Игорь Буккер
Комментарии
Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального
Политолог: разногласия между Россией и США будут из-за прав человека
Навальный рассказал, когда вернётся в Россию
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
России надо учиться играть с Западом
Жириновский рассказал, когда Украина нападёт на Россию
Байден: Трамп не уважает выбор американского народа
В Закарпатье разгорелся очередной украино-венгерский скандал
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Социальная справедливость: как ее правильно понимать
Неизвестные осквернили Вечный огонь в крымском городе
Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым
"Песни говно": Ваенга объяснила своё отсутствие на "Золотом граммофоне"
Президента берёт оторопь от федерального телевидения
Пентагон прекратит поддержку контртеррористических операций ЦРУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников