Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с актёром, которая прошла в московском театре "Современник", завершилась.

Валентин Гафт был похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в "Современнике".

"После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном "Современнике", состоялись похороны на Троекуровском кладбищ", — сказано в сообщении.

Напомним, в 2019 году артист перенёс инсульт и с того момента сильно болел. Ему с трудом удалось восстановить речь. Гафт скончался 12 декабря.