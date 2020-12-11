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Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 6 на 7 января в Петербурге не будет работать общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба петербургского комитета по транспорту. 

Запрет распространяются на метрополитен и наземные виды транспорта.

31 декабря, а также в период с 1 по 10 января городской транспорт будет работать в по графику выходного дня, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти Северной столицы решили запретить кафе и барам работать с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Данный запрет вызвал недовольство со стороны владельцев заведений общественного питания.

Власти вступили в диалог: губернатор Александр Беглов в ходе встречи с ресторатором Арамом Мнацакановым заявил, что ограничительные меры будут сняты, если количество заражённых будет снижаться.

Автор: Снежана Шахова
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