Петербуржцы жалуются на высыпания и дерматит из-за масочного режима

В Петербурге растёт число пациентов, которые вынуждены обращаться к дерматологам. Это связано с проблемами, возникающими из-за ношения масок, сообщает "DP.RU". По словам врачей, поток пациентов вырос на 70%.

Во врачебной терминологии в связи с COVID-19 даже появились такие обозначения, как Маскацеа, Maskne и Acne Mechanica, сообщила заведующая отделением дерматологии медицинского центра "СОГАЗ" Майя Парфенова. Это высыпания, которые появляются около губ из-за продолжительного ношения масок.

Кроме того, петербуржцы жалуются и на другую проблему. Из-за постоянного ношения защитных перчаток и использования антисептиков участились случаи экзем и атопических дерматитов на руках.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору антисептика.