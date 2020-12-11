Московская дума приняла закон о городском бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.
Как сообщила "Интерфаксу" Елена Зяббарова, руководитель столичного департамента финансов, в итоговом варианте документа учтены все поправки, которые были предложены.
В основном они касались расходов на "социалку". Естественно, в сторону увеличения.
Приоритет в новом бюджете — проектам
А также
Общий объем расходов бюджета Москвы в 2021 году составит 3 триллиона 152 миллиарда 754,3 миллиона рублей.
По итогам года прогнозируется снижение доходной части московского бюджета на 3% по сравнению с прошлым годом. Причина — пандемия коронавируса.
Всего Москва недополучит примерно 300 млрд рублей.
Согласно бюджету на 2021 год, столица заработает 2,6 трлн рублей.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.