Расходы превысят доходы на 510 млрд - принят бюджет Москвы на 2021 год

Московская дума приняла закон о городском бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Как сообщила "Интерфаксу" Елена Зяббарова, руководитель столичного департамента финансов, в итоговом варианте документа учтены все поправки, которые были предложены.

В основном они касались расходов на "социалку". Естественно, в сторону увеличения.

Если вкратце о расходах

Приоритет в новом бюджете — проектам

развития медицинских учреждений — на это будет выделено 5 млрд рублей,

реконструкции детских художественных и музыкальных школ — 2,5 млрд.

А также

миллиард рублей пойдет на проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах театров,

500 млн потратят на проведение капитального ремонта и оснащения специализированным оборудованием библиотек города.

Общий объем расходов бюджета Москвы в 2021 году составит 3 триллиона 152 миллиарда 754,3 миллиона рублей.

Что касаемо доходов

По итогам года прогнозируется снижение доходной части московского бюджета на 3% по сравнению с прошлым годом. Причина — пандемия коронавируса.

Всего Москва недополучит примерно 300 млрд рублей.

Согласно бюджету на 2021 год, столица заработает 2,6 трлн рублей.